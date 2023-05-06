Майорова (Гурьянова) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Гурьянова) Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1923

Сын: Майоров-Сюсяев Зиновий Петрович

Отец ребёнка: Майоров Петр Панфилович

Мокрый Майдан, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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