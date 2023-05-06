Майорова (Гурьянова) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1923
Сын: Майоров-Сюсяев Зиновий Петрович
Отец ребёнка: Майоров Петр Панфилович
Мокрый Майдан, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно