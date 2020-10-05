Кабиров Габбас Галимзянович
Место рождения
Дата рождения18.12.1945
Дата смерти05.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
05.10.2020