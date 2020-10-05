Кабиров Габбас Галимзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Габбас Галимзянович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.12.1945

Дата смерти

05.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1945

Отец: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Мать: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
05.10.2020
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

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