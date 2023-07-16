Гореликов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гореликов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2016

Сын: Гореликов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Гореликова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гореликова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гореликова Наталья Александровна

Место жительства
Неизвестно
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область