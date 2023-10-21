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Беляев Павел Дмитриевич

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Место рождения

Артакуль, 452368, Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Беляев Дмитрий Петрович

Мать: Беляева Лукерья Петровна

Артакуль, 452368, Россия
Бракосочетание
1954

Жена: скрыто настройками приватности

с.Артакул, Караидельского района, РБ, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1957

Сын: Беляев Валерий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Артакул, Караидельского района, РБ, Россия
Рождение ребёнка
23.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Артакуль, 452368, Россия
Смерть
1969
с.Артакул, Караидельского района, РБ, Россия
Причина смерти: Самоубийство
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