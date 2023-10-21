Беляев Павел Дмитриевич
Место рожденияАртакуль, 452368, Россия
Дата рождения1928
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Беляев Дмитрий Петрович
Мать: Беляева Лукерья Петровна
Артакуль, 452368, Россия
Бракосочетание
1954
Жена: скрыто настройками приватности
с.Артакул, Караидельского района, РБ, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1957
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Артакул, Караидельского района, РБ, Россия
Рождение ребёнка
23.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Артакуль, 452368, Россия
Смерть
1969
с.Артакул, Караидельского района, РБ, Россия
Причина смерти: Самоубийство