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Галактион Власович

Место рождения

Рыловские, Тупицинская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыловские, Тупицинская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Феодосия Никаноровна

Рождение ребёнка
28.10.1898

Дочь: Анастасия Галактионовна

Мать ребёнка: Феодосия Никаноровна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1898
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Анна Галактионовна

Мать ребёнка: Феодосия Никаноровна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Афанасий Галактионович

Мать ребёнка: Феодосия Никаноровна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1911

Дочь: Екатерина Галактионовна

Мать ребёнка: Феодосия Никаноровна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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