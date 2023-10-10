Галактион Власович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898
Жена: Феодосия Никаноровна
Рождение ребёнка
28.10.1898
Дочь: Анастасия Галактионовна
Мать ребёнка: Феодосия Никаноровна
Место жительства
С 1898
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Анна Галактионовна
Мать ребёнка: Феодосия Никаноровна
Рождение ребёнка
07.01.1910
Мать ребёнка: Феодосия Никаноровна
Рождение ребёнка
01.06.1911
Дочь: Екатерина Галактионовна
Мать ребёнка: Феодосия Никаноровна
Смерть
Неизвестно