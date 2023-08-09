Пивоварова (Бухалова) Соломония - Саломея Евстегнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Бухалова) Соломония - Саломея Евстегнеевна

Место рождения

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1902

Дата смерти

Вычислено 04.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.01.1937

Дочь: Замятина Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Пивоваров Леонтий Тимофеевич

Степняк, район Биржан сал, Акмолинская область
Смерть
Вычислено 04.01.1986
Пермь, Пермский, Пермский край