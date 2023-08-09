Пивоварова (Бухалова) Соломония - Саломея Евстегнеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1902
Дата смертиВычислено 04.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1937
Дочь: Замятина Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Пивоваров Леонтий Тимофеевич
Степняк, район Биржан сал, Акмолинская область
Смерть
Вычислено 04.01.1986
Пермь, Пермский, Пермский край