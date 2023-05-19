Куликов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти20.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Куликов Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Куликова Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.01.1939
Сын: Куликов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Куликова Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1943
Россия,Орловская область,Жиздринский район,д.Красное Знамя