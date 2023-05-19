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Куликов Михаил Петрович

Место рождения

Годуново, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Куликов Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Годуново, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Куликов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Куликова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.01.1939

Сын: Куликов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Куликова Клавдия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Клавдия Дмитриевна

Смерть
20.08.1943
Россия,Орловская область,Жиздринский район,д.Красное Знамя
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