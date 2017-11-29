Смирнова Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1925
Дата смерти29.11.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.2017
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область