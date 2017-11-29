Смирнова Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1925

Дата смерти

29.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Иванович

Смерть
29.11.2017
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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