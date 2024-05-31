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Милантьев Георгий

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Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

17.01.1910

Дата смерти

20.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1910

Отец: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Мать: Милантьева/Максимова (Барышникова) Анна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник 4-го отдела Управления ПВО РККА (1946-49)
Бракосочетание
1937

Жена: Милантьева (Сизова) Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.11.1939

Дочь: (Милантьев) Галина

Мать ребёнка: Милантьева (Сизова) Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милантьева (Сизова) Пелагея Дмитриевна

Смерть
20.08.1969
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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