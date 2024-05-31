Милантьев Георгий
Место рождения
Дата рождения17.01.1910
Дата смерти20.08.1969
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1910
Отец: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник 4-го отдела Управления ПВО РККА (1946-49)
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
03.11.1939
Дочь: (Милантьев) Галина
Мать ребёнка: Милантьева (Сизова) Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милантьева (Сизова) Пелагея Дмитриевна
Смерть
20.08.1969
Похороны
Неизвестно