Козлова (Козлова) Палания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Козлова) Палания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Петр

Отец ребёнка: Козлов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Козлов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Владимир

Смерть
Неизвестно