Козлова (Козлова) Палания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Петр
Отец ребёнка: Козлов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Козлов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Владимир
Смерть
Неизвестно