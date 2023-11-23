Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: неизвестно

Работа или профессия
1771
дьячок села Раменья Романов-Броисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно

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