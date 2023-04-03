(Жарикова (Казакова)) Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жарикова (Казакова)) Любовь Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1953

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1972 г.р.
1974 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1953

Отец: Казаков Егор

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1972

Сын: Мерзликин Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Мерзликин Анатолий

Рождение ребёнка
10.02.1974

Сын: Мерзликин Сергей Анатолевич

Отец ребёнка: Мерзликин Анатолий

Рождение ребёнка
19.10.1983

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

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