(Жарикова (Казакова)) Любовь Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1953
Отец: Казаков Егор
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1972
Сын: Мерзликин Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Мерзликин Анатолий
Рождение ребёнка
10.02.1974
Сын: Мерзликин Сергей Анатолевич
Отец ребёнка: Мерзликин Анатолий
Рождение ребёнка
19.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мерзликин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности