Патрин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрин Кузьма

Патрин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрин (Патрин) Елена

Рождение ребёнка
30.07.1923

Сын: Патрин Виктор

Мать ребёнка: Патрин (Патрин) Елена

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.