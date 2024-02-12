Коваленко (Бабаев) Вячеслав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Бабаев) Вячеслав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1968

Отец: не указан

Мать: Бабаева Фатиха

Рождение ребёнка
27.03.1993

Сын: Коваленко Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Коваленко Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
08.04.2000

Дочь: Коваленко Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Коваленко Виктория Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Виктория Владимировна

Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
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