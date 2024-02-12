Коваленко (Бабаев) Вячеслав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1968
Мать: Бабаева Фатиха
Рождение ребёнка
27.03.1993
Сын: Коваленко Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Коваленко Виктория Владимировна
Рождение ребёнка
08.04.2000
Дочь: Коваленко Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Коваленко Виктория Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край