Иванова Светлана Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1958
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович