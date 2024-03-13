Иванова Светлана Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Светлана Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1958

Отец: Андрианов Егор Иванович

Мать: Андрианова Антонина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович

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