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(Колесникова) Параскева Петровна
(Колесникова) Параскева Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.1794
Пол
Женский
Отец
Колесников Петр Ермолаевич
1779 г.р.
Мать
Колесникова Пелагея Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1794
Отец:
Колесников Петр Ермолаевич
Мать:
Колесникова Пелагея Федоровна
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