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Миронова Матрена Лаврентьевна

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Место рождения

Арх.губерния, Онежский уезд, Кяндская волость

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Арх.губерния, Онежский уезд, Кяндская волость
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Миронов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Миронов Василий Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Миронов Константин Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Миронов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Таисия Александровна

Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Александр Ильич

Смерть
Неизвестно
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