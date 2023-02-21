Миронова Матрена Лаврентьевна
Место рожденияАрх.губерния, Онежский уезд, Кяндская волость
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Арх.губерния, Онежский уезд, Кяндская волость
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Миронов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Миронов Василий Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Миронов Константин Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Миронов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Таисия Александровна
Отец ребёнка: Миронов Александр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно