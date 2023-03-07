Вахрушева Ефросинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Ефросинья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

После 1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрушев Антон Иванович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрушев Антон Иванович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрушев Антон Иванович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Антон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1949
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