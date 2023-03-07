Вахрушева Ефросинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиПосле 1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1931
Рождение ребёнка
20.06.1934
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1949