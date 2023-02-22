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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1684
Отец ребёнка: Гусев Козьма
Рождение ребёнка
1692
Сын: Гусев Пётр Козьмин
Отец ребёнка: Гусев Козьма
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Аксинья Козьмина
Отец ребёнка: Гусев Козьма
Рождение ребёнка
1698
Сын: Гусев Иван Козьмин
Отец ребёнка: Гусев Козьма
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Гусев Козьма