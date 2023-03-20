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Лукьянов Евфимий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861 ст.

Дата смерти

08.04.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1892 ст.

Сын: Лукьянов Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Лукьянова Анна Никанорова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Анна Никанорова

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.04.1896 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
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