Лукьянов Евфимий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861 ст.
Дата смерти08.04.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1892 ст.
Мать ребёнка: Лукьянова Анна Никанорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1896 ст.
Причина смерти: от чахотки