(Колонина) Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колонина) Татьяна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Любовь Дмитриева

Отец ребёнка: Колонин Дмитрий Федоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лидия Дмитриева

Отец ребёнка: Колонин Дмитрий Федоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1914

Сын: Колонин Виктор Дмитриев

Отец ребёнка: Колонин Дмитрий Федоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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