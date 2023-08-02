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Мамсуров Дударуко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мамсуров Мамсур

Мать: Мамсурова Мелек