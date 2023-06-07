Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Дмитриев
Смерть
После 1870