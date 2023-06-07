Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Селедкин Федор Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Дмитриев

Смерть
После 1870