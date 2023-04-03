Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1821 и 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Акинин Федор

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Акинин Федор

Рождение ребёнка
1848

Сын: Акинин Кузьма

Отец ребёнка: Акинин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Федор

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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