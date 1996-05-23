Рубашный Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1931
Дата смерти23.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубашная Ирина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубашная Ирина Егоровна
Смерть
23.05.1996