Рубашный Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубашный Александр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1931

Дата смерти

23.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубашная Ирина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубашная Ирина Егоровна

Смерть
23.05.1996
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