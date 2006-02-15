Сафронова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2006

Отец: Мазуренко Дмитрий

Мать: Сафронова Мария Викторовна

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