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Сафронова Анна Дмитриевна
Сафронова Анна Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.2006
Пол
Женский
Отец
Мазуренко Дмитрий
Мать
Сафронова Мария Викторовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2006
Отец:
Мазуренко Дмитрий
Мать:
Сафронова Мария Викторовна
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