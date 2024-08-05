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Борисюк София Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1888

Дата смерти

30.05.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисюк Давид Нестерович

Рождение ребёнка
15.03.1909

Дочь: Котик (Борисюк) Мария Давидовна

Отец ребёнка: Борисюк Давид Нестерович

Рождение ребёнка
01.12.1912

Сын: Борисюк Роман Давидович

Отец ребёнка: Борисюк Давид Нестерович

Смерть
30.05.1969

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