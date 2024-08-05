Борисюк София Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1888
Дата смерти30.05.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1909
Дочь: Котик (Борисюк) Мария Давидовна
Отец ребёнка: Борисюк Давид Нестерович
Рождение ребёнка
01.12.1912
Отец ребёнка: Борисюк Давид Нестерович
Смерть
30.05.1969