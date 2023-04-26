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Прохор Тимофеев
Прохор Тимофеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тимофей Федоров
1775 г.р.
Мать
Онисья Григорьева
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Тимофей Федоров
Мать:
Онисья Григорьева
Смерть
Неизвестно
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