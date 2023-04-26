Прохор Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохор Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Тимофей Федоров

Мать: Онисья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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