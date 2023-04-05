Виноградова Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1880

Муж: Виноградов Никита Осипович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-379 (1880г) Любимовка, Преображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино Поручители: Петр Родионов Ткачев, Василий Иванов Виноградов; Кирилл Алексеев Косенков, Герасим Максимов Ковалев
Рождение ребёнка
20.03.1899

Дочь: Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Виноградов Никита Осипович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 943 1899г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Косенко Иван Алексеев, Шапошникова Матрона Сергеева
Смерть
Неизвестно
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