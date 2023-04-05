Виноградова Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1880
Ф-389 О-1 Д-379 (1880г) Любимовка, Преображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино Поручители: Петр Родионов Ткачев, Василий Иванов Виноградов; Кирилл Алексеев Косенков, Герасим Максимов Ковалев
Рождение ребёнка
20.03.1899
Дочь: Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Виноградов Никита Осипович
Фонд 389 Опись 1 Дело 943 1899г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Косенко Иван Алексеев, Шапошникова Матрона Сергеева
Смерть
Неизвестно