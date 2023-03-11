Фисенко (Шевцова) Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко (Шевцова) Татьяна Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953

Отец: Шевцов Валентин Петрович

Мать: Шевцова Лариса Ефимовна

Рождение ребёнка
15.04.1983

Дочь: Дарья Романовна

Отец ребёнка: Фисенко Роман Александрович

Potsdam, BB Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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