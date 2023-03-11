Фисенко (Шевцова) Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953
Отец: Шевцов Валентин Петрович
Мать: Шевцова Лариса Ефимовна
Рождение ребёнка
15.04.1983
Дочь: Дарья Романовна
Отец ребёнка: Фисенко Роман Александрович
Potsdam, BB Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния