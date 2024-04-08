Пестряков Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1983
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестряков Егор Николаевич
Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева (Пестрякова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестряков Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестряков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестряков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.05.1948
Сын: Пестряков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Пестряков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.02.1968
Дочь: Аммосова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна
Смерть
1983