Пестряков Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестряков Николай Дмитриевич

Пестряков Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Пестряков Дмитрий Егорович

Мать: Пестрякова (Колодезникова) Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестряков Егор Николаевич

Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева (Пестрякова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестряков Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестряков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестряков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1948

Сын: Пестряков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Пестряков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.02.1968

Дочь: Аммосова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Аммосова Анастасия Алексеевна

Смерть
1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.