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Левченко Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1924

Дата смерти

30.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924

Отец: Михасевич Павел

Мать: Михасевич Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.05.1949

Дочь: Григоренко (Левченко) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван

Нурово, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.10.1950

Дочь: Плахотина (Левченко) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван

Нурово, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.05.1952

Дочь: Свиридович (Левченко) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван

Нурово, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
30.01.2008

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