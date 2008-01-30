Левченко Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1924
Дата смерти30.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924
Отец: Михасевич Павел
Мать: Михасевич Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левченко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.05.1949
Дочь: Григоренко (Левченко) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван
Рождение ребёнка
20.10.1950
Дочь: Плахотина (Левченко) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван
Рождение ребёнка
29.05.1952
Дочь: Свиридович (Левченко) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван
Смерть
30.01.2008