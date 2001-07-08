Хомулло Юрий Иванович
Место рожденияСело Катаркуль, Кокчетавская область
Дата рождения29.09.1929
Дата смерти08.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник электроцеха
Рождение ребёнка
14.03.1958
Сын: Хомулло Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Меледина (Меледина) Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
17.09.1964
Дочь: Полубаркина (Хомулло) Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Меледина (Меледина) Зинаида Павловна
Смерть
08.07.2001
Похороны
Неизвестно