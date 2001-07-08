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Хомулло Юрий Иванович

Место рождения

Село Катаркуль, Кокчетавская область

Дата рождения

29.09.1929

Дата смерти

08.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929

Отец: Хомулло Иван Данилович

Мать: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник электроцеха
Рождение ребёнка
14.03.1958

Сын: Хомулло Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Меледина (Меледина) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
17.09.1964

Дочь: Полубаркина (Хомулло) Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Меледина (Меледина) Зинаида Павловна

Смерть
08.07.2001
Похороны
Неизвестно

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