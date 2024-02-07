Васильев Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Васильева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Васильев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Васильева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
28.?.1928
Дочь: Осипова Тамара Фёдоровна
Мать ребёнка: Васильева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Васильева Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно