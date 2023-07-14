Ситников Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1993

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Ситникова Вероника Игоревна

Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
15.05.1995

Дочь: Ситникова Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Ситникова Вероника Игоревна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область