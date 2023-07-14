Ситников Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1993
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Ситникова Вероника Игоревна
Рождение ребёнка
15.05.1995
Дочь: Ситникова Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Ситникова Вероника Игоревна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно