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Обрядов Василий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Обрядов Семён Андреевич

Мать: не указана

Смерть
1915
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