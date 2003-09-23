Перфильева Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1952

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Перфильев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
27.01.1954

Сын: Перфильев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Перфильев Михаил Павлович

Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.08.1957

Сын: Перфильев Александр

Отец ребёнка: Перфильев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпинёва Анна

Отец ребёнка: Перфильев Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Михаил Павлович

Смерть
23.09.2003
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