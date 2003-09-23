Перфильева Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.09.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1952
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Перфильев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1954
Сын: Перфильев Петр Михайлович
Отец ребёнка: Перфильев Михаил Павлович
Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.08.1957
Сын: Перфильев Александр
Отец ребёнка: Перфильев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шпинёва Анна
Отец ребёнка: Перфильев Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.2003