Печенкина (Артемьева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печенкина (Артемьева) Вера Михайловна

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Место рождения

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

09.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1912

Отец: Артемьев-Иванов Михайл Михайлович

Мать: Артемьева Антонина Никифоровна

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенкина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Печенкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печенкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Печенкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печенкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Печенкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печенкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Печенкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печенкин Иван

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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