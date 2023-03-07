Печенкина (Артемьева) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.08.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенкина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Печенкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печенкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Печенкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печенкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Печенкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печенкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Печенкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печенкин Иван
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область