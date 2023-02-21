Курочкина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкина Анна Николаевна

Курочкина Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Курочкин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Курочкин Федор Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: София Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close