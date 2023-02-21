Курочкина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Курочкин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Курочкин Федор Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: София Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно