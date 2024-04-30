Комарова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.2008
Сын: Комаров Никита Вячеславович
Отец ребёнка: Комаров Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
04.05.2010
Сын: Комаров Егор Вячеславович
Отец ребёнка: Комаров Вячеслав Владимирович