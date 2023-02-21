Дедкович Агафья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедкович Агафья Андреева

Дедкович Агафья Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедкович Патап Аникеев

Отец ребёнка: Дедкович Андрей (Аникей) Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедкович Федор Аникеев

Отец ребёнка: Дедкович Андрей (Аникей) Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедкович Игнат Аникеев

Отец ребёнка: Дедкович Андрей (Аникей) Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедкович Андрей (Аникей) Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close