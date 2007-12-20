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Заболотская София Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2007

Отец: не указан

Мать: Каменских Елена Александровна