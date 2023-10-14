Сердитов Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1988
Рождение ребёнка
31.01.2016
Сын: Сердитов Артемий Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности