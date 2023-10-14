Сердитов Виталий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердитов Виталий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1972 г.р.

Жена

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Дети

2016 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1988

Отец: Сердитов Владимир Николаевич

Мать: Сердитова Елена Витальевна

Рождение ребёнка
31.01.2016

Сын: Сердитов Артемий Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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