Писаревская (Власенко) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писаревская (Власенко) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Воронежская обл.,Репьевский р-н с. Осадчее

Дата рождения

?.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1927

Отец: Власенко Сергей Денисович

Мать: Власенко Вера Федоровна

Воронежская обл.,Репьевский р-н с. Осадчее
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писаревский Николай Алексеевич

Воронежская обл.,Репьевский р-н . с. Осадчее.
Смерть
Неизвестно
Воронежская обл.,Репьевский р-н. с. Осадчее
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл.,Репьевский р-н. с. Осадчее
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