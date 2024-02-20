Писаревская (Власенко) Анастасия Сергеевна
Место рожденияВоронежская обл.,Репьевский р-н с. Осадчее
Дата рождения?.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1927
Отец: Власенко Сергей Денисович
Мать: Власенко Вера Федоровна
Воронежская обл.,Репьевский р-н с. Осадчее
Бракосочетание
Неизвестно
Воронежская обл.,Репьевский р-н . с. Осадчее.
Смерть
Неизвестно
Воронежская обл.,Репьевский р-н. с. Осадчее
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл.,Репьевский р-н. с. Осадчее