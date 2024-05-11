Серк (Гнилински) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1857
Дата смерти01.03.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1891
Отец ребёнка: Серк Аксель Георг Петер Петрович
ст. Варварополье, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
01.03.1932
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена на Смоленском лютеранском кладбище