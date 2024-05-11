Серк (Гнилински) Анна Антоновна 28.06.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серк (Гнилински) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1857

Дата смерти

01.03.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1891

Сын: Серк Виктор Акселевич

Отец ребёнка: Серк Аксель Георг Петер Петрович

ст. Варварополье, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
01.03.1932
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена на Смоленском лютеранском кладбище

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