Куранова (Варламова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Варламова) Елена Павловна

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Место рождения

Мирславль, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.01.1908

Дата смерти

14.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1908

Отец: Варламов Павел Иванович

Мать: Варламова Екатерина Сергеевна

Мирславль, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
09.01.1928

Муж: Куранов Анатолий Степанович

Мирславль, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Куранов Альберт Анатольевич

Отец ребёнка: Куранов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
27.02.1933

Дочь: Рожкова Зинаида Анатольевна

Отец ребёнка: Куранов Анатолий Степанович

Мальтино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.05.1939

Сын: Куранов Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Куранов Анатолий Степанович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
14.12.1994
Иваново, Иваново, Ивановская область
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