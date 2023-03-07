Куранова (Варламова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения16.01.1908
Дата смерти14.12.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1908
Бракосочетание
09.01.1928
Рождение ребёнка
1930
Сын: Куранов Альберт Анатольевич
Отец ребёнка: Куранов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
27.02.1933
Дочь: Рожкова Зинаида Анатольевна
Отец ребёнка: Куранов Анатолий Степанович
Мальтино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.05.1939
Сын: Куранов Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Куранов Анатолий Степанович
Смерть
14.12.1994