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Потяркин Дмитрий Фёдорович
Потяркин Дмитрий Фёдорович
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Место рождения
Северодвинск
, Северодвинск, Архангельская область
Дата рождения
17.02.1986
Пол
Мужской
Отец
Потяркин Фёдор Михайлович
1960 г.р.
Мать
Потяркина Надежда Михайловна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1986
Отец:
Потяркин Фёдор Михайлович
Мать:
Потяркина Надежда Михайловна
Северодвинск
, Северодвинск, Архангельская область
Место жительства
2021
Северодвинск
, Северодвинск, Архангельская область
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