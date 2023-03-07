Потяркин Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркин Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

17.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1986

Отец: Потяркин Фёдор Михайлович

Мать: Потяркина Надежда Михайловна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Место жительства
2021
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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