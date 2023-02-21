Сырникова неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырникова неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сырников Федор Васильевич

Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Бочарова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1988

Сын: Сырников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырников Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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