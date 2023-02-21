Сырникова неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Сырников Федор Васильевич
Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Бочарова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1988
Сын: Сырников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно