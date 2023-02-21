Чертов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.?

Отец: Юдин Иван Степанович

Мать: Чертова евдокия семеновна

Рождение ребёнка
17.11.1978

Дочь: Трифонихина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Четрова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лямкина ирина ивановна

Мать ребёнка: Четрова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чертов юрий иванович

Мать ребёнка: Четрова Любовь Александровна

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