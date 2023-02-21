Чертов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.?
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.?
Отец: Юдин Иван Степанович
Рождение ребёнка
17.11.1978
Дочь: Трифонихина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Четрова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лямкина ирина ивановна
Мать ребёнка: Четрова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чертов юрий иванович
Мать ребёнка: Четрова Любовь Александровна