Лукьянчиков Евгений Алексеевич
мужской, родился 1953
умер Неизвестно
ОтецЛукьянчиков Алексей Иванович1923 г.р.
МатьЛукьянчикова Вера ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лукьянчикова ТатьянаНеизвестно г.р.
Дети
Лукьянчиков ? ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Лукьянчикова ? ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянчикова ? Евгеньевна
Мать ребёнка: Лукьянчикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукьянчикова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянчикова Татьяна
Смерть
Неизвестно