Лукьянчиков Евгений Алексеевич 1953 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукьянчиков Евгений Алексеевич

Автор
АЙ
Йцу А.

мужской, родился 1953

умер Неизвестно

Отец
Лукьянчиков Алексей Иванович1923 г.р.
Мать
Лукьянчикова Вера ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лукьянчикова ТатьянаНеизвестно г.р.
Дети
Лукьянчиков ? ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Лукьянчикова ? ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Лукьянчиков Алексей Иванович

Мать: Лукьянчикова Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянчикова ? Евгеньевна

Мать ребёнка: Лукьянчикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиков ? Евгеньевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянчикова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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